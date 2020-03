Para se vingar a ex-mulher, homem atira na cabeça dos dois filhos e se mata em seguida

O douradense Lucas Diniz da Silva, 27 anos, atirou na cabeça dos dois filhos, um de 3 e uma menina de 4 anos, e depois cometeu suicídio na cidade de Canarana, que fica a 635 quilômetros de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Ele tinha sido denunciado por agressão, estava com raiva da ex-mulher e, segundo o a polícia, teria cometido o crime por vingança.





Lucas que é natural de Dourados, tinha se mudado recentemente para o Mato Grosso, onde acabou preso por conta de denúncias da ex-mulher, que vinha sofrendo constantes ameaças e maus-tratos juntos com os filhos.





Lucas teria ficado irritado por ter sido denunciado e, após deixar a cadeia, foi até a casa dos avós das crianças e disse que queria dormir com os filhos. Ele recebeu autorização para leva-los para a residência onde morava e, horas depois, mandou mensagem para a ex-mulher.





No texto, ele dizia que iria se vingar por ter ficado preso. Desesperados, os avós das crianças acionaram a Polícia Militar, mas quando chegaram, o homem já tinha atirado na cabeça dos dois filhos e cometido o suicídio. Todos estavam na cama do quarto.





As crianças estavam com vida e foram socorridas pelos policiais. Mas, a menina de três anos não resistiu aos ferimentos e morreu. O menino mais novo permanece internado, com quadro clínico que inspira cuidados. A arma utilizada no crime foi recolhida para perícia.









Fonte: JNOnline