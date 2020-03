Deputado Antônio Vaz solicita reforma em escola estadual de Nova Alvorada do Sul

Com foco voltado para educação, o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), protocolou indicações na sessão desta quarta-feira (4), ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), solicitando a reforma da Escola Estadual Antonio Coelho, no município de Nova Alvorada do Sul.





“A educação é o caminho mais seguro para a sociedade, através dos estudos construímos jovens de bem. Como parlamentar acredito que seja necessário que uma escola esteja em boas condições para proporcionar uma unidade de ensino melhor” afirma Vaz.





O deputado recebe em seu gabinete, diariamente, diversos pedidos de melhorias para os bairros de Campo Grande e Interior do Estado. “É meu dever levar as reivindicações da comunidade a público e buscar melhorias, o direito de educação básica é para todos”. Explana o deputado.





Por: Adriana Ximenes