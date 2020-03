PANDEMIA| Campo Grande terá toque de recolher a partir de hoje, durante 15 dias

Fica proibido sair de casa das 20h até as 5h e quem desobedecer pode ser preso

Toque de recolher foi implantado para frear disseminação do novo vírus ©Marcos Maluf

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), em live transmitida na tarde deste sábado (21), anunciou toque de recolher em Campo Grande, já a partir de hoje, como medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Fica proibido sair de casa das 20h às 5h.





Quem desobedecer o toque de recolher poderá ser preso. Pelo menos 100 guardas municipais farão rondas orientativas e ostensivas, com 50 viaturas.





“A gente está dando ordens e as pessoas continuam nos bares, conveniências, na frente das suas casas, com tereré e narguile. Chega. É um ponto final. Já fechei rodoviária, comércio, determinei suspensão para funcionários acima de 60 anos, do transporte coletivo. As pessoas não estão respeitando”, declarou o prefeito.





Ao lado do prefeito, o secretário especial de Segurança (Sesdes), Valério Azambuja, disse que o toque de recolher é uma medida de exceção, mas que precisa ser tomada de forma preventiva.





A população poderá denunciar atos de desobediência ao toque de recolher pelo telefone (67) 3314-9955. A central da Guarda Municipal atende pelo número 153.





Segundo última atualização da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Mato Grosso do Sul tem 16 casos confirmados de novo coronavírus - todos eles em Campo Grande. A pasta monitora outras 5 ocorrências suspeitas. O número de notificações é de 235.





Por Jones Mário