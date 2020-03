COSTA RICA| COVID-19: Município intensifica combate ao Coronavírus com divulgação de materiais e pontos de apoio nas entradas da cidade

O Município de Costa Rica - MS preocupado com a pandemia do Coronavírus (COVID-19), intensificou a divulgação em emissoras de rádio, redes sociais e materiais impressos. Além disso, pontos de apoio nas principais entradas da cidade foram instalados. No sentido de orientar e monitorar quem entra e quem sai do Município.





Para alcançar o maior número de pessoas, foram impressos 50 mil panfletos que orientam como se proteger do vírus, além de 50 banners que foram distribuídos nos órgãos públicos, postos de gasolina, bancos, farmácias, supermercados e no comércio geral.





E ainda, a produção de 100 mil botons (praguinhas) para colocar na roupa com a informação "mantenha a distância de 1m". Outros 18 pontos de ônibus foram adesivados e três Outdoors na avenida Vereador Kendi Nakai, no prolongamento da avenida José Ferreira da Costa e de frente a FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica – com a mensagem dos profissionais da saúde: "Nós ficamos aqui por vocês. Por favor, fiquem em casa por nós".





Ainda conforme a secretária de Saúde de Costa Rica e presidente do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, Adriana Tobal, três pontos de apoio foram montados nas entradas da cidade, sendo um no Copo Sujo, outro na MS 223 na saída para Figueirão e o último para quem chega por Chapadão do Sul.





“O objetivo desses pontos é para saber de onde as pessoas estão vindo, para onde vão, se vão ficar na cidade, se estão apresentando algum sintoma respiratório, febre, tosse. Se forem pernoitar ou se vieram visitar parentes. Nesse momento fazemos uma triagem, anotamos o endereço e telefone para entrarmos em contato se houver alguma necessidade. Nossa equipe está no local para orientar e entregar materiais informativos e pedir para que as pessoas fiquem em casa e que façam aquilo que estamos orientando", reforçou Adriana Tobal.





O prefeito Waldeli dos Santos Rosa reforça que "Costa Rica não vai se curvar diante da pandemia, estamos trabalhando fortemente na prevenção. Mas só será possível ter êxito se a população colaborar, ficando em casa e evitando aglomerações", concluiu.





ASSECOM/PMCR