PANDEMIA| Morre jovem de 26 anos vítima do coronavírus, confirma hospital de SP

Paciente chegou ao hospital dia 23 de março com quadro de síndrome respiratória aguda grave. Após tomografia, testou positivo para o coronavírus

Um jovem de 26 anos morreu no início da noite deste sábado (28) vítima da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus no Hospital Santa Cruz, na zona sul de São Paulo. Segundo o hospital, ele estava em tratamento para Hiperuricemia, quando há presença de altos níveis de ácido úrico no sangue e chegou ao centro médico com síndrome respiratória grave.





Durante coletiva de imprensa na tarde do sábado (28), o Ministério da Saúde, afirmou que o número de mortes em decorrência do coronavírus havia chegado a 114 no país. Só em São Paulo, o número divulgado pela pasta é de 84 óbitos.





A morte do jovem de 26 anos e do estudante do curso de Química da Universidade de São Paulo (USP), também no sábado (28) em decorrência do coronavírus, faz o número de mortes subir para 116 em todo o país e chegar a 86 em São Paulo.





"É com pesar que o Hospital Santa Cruz comunica o falecimento de um jovem de 26 anos pela infecção provocada pelo novo Coronavírus, SARS-COV 2", afirmou o hospital.





O paciente foi acolhido pelo hospital dia 23 de março de 2020, por meio do Pronto Atendimento, com quadro de síndrome respiratória aguda grave. Segundo o hospital, a tomografia de tórax revelou padrão compatível com pneumonite viral e, diante da possibilidade de caso suspeito da Covid-19, foi isolado e testado com resultado positivo após 24 horas.





"Prontamente submetido a cuidados de suporte em ambiente de terapia intensiva, apesar do tratamento inicial, seu quadro evoluiu com piora progressiva da disfunção respiratória, sendo necessárias ventilação mecânica e manobras para manejo de hipoxemia refratária", disse o hospital por meio de nota.





"Infelizmente, a despeito de todas as medidas e recursos aplicados para reverter o quadro, o paciente veio a óbito no início desta noite de 28 de março. Nesse momento de dor imensa, o Hospital Santa Cruz se solidariza com os familiares e amigos do paciente."





Fonte: R7 Por: Edilson Muniz e Isabelle Gandolphi, da Agência Record