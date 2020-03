NOTA PREMIADA MS| Confira as dezenas que foram sorteadas neste sábado (28)

Contribuintes podem conferir resultado no site da Nota Premiada MS

O Governo do Estado realizou ontem (28) o segundo sorteio da Nota Premiada MS. Os cupons válidos foram de compras realizadas no mês fevereiro de 2020. As dezenas sorteadas ontem foram 01-42- 44-47-48-53 .





A lista dos CPFs sorteados e as dezenas podem ser conferidas no site www.notamspremiada.gov.br





O sorte dá R$ 300 mil ao mês para quem pedir o CPF na nota nas compras realizadas no comércio do Estado. O sorteio é com base nos números da Mega-Sena, realizada pela Caixa Econômica Federal.





Para resgatar o prêmio o consumidor deve se cadastrar no site da Nota MS Premiada em até cinco dias úteis antes da prescrição do prêmio – 90 dias após o 15° dia do mês subsequente à data do sorteio. O dinheiro será depositado em conta bancária informada pelo contribuinte no momento do cadastro no site.





Por Rosana Siqueira