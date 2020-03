PANDEMIA| EUA com recorde de 345 mortos e 18.000 novos casos em 24 horas

Dos casos de infecção, pelo menos 112.200 são considerados curados.

A pandemia de coronavírus no Estados Unidos matou 345 pessoas nas últimas 24 horas, um recorde e que eleva o balanço do país para 1.438 mortos, segundo uma contagem da Universidade Johns Hopkins.





O País, atualmente com mais casos oficialmente declarados no mundo (94.238), também chegaram perto de 18.000 casos num único dia.





A Organização Mundial de Saúde (OMS) receia que o país e os seus cerca de 330 milhões de habitantes se tornem no próximo epicentro da pandemia.





No momento, a maioria das vítimas mortais foram registradas no Estado de Nova York, que se tornou no centro da epidemia em solo americano.





O governador Andrew Cuomo prevê um pico de contaminações dentro de cerca de 21 dias, em redor de 17 de abril.





O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.





Dos casos de infecção, pelo menos 112.200 são considerados curados.





Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.





Vários países adotaram medidas excepcionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.





NAOM