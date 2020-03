PANDEMIA| Cristiano Ronaldo transformará seus hotéis em Portugal em hospitais para pacientes do Covid-19, diz "Marca"

Segundo jornal espanhol, o tratamento será gratuito, bancado pelo craque português

Cristiano Ronaldo embarcando para Lyon ©Getty Images

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o craque português Cristiano Ronaldo transformará seus hotéis em Portugal em hospitais para tratar gratuitamente pacientes diagnosticados com o coronavírus, já a partir da próxima semana. Os custos do tratamento, incluindo os salários dos profissionais de saúde contratados para o atendimento aos pacientes, serão bancados pelo próprio jogador da Juventus.