PANDEMIA| Brasil tem 92 mortes e 3.417 casos confirmados de novo coronavírus, diz Ministério da Saúde

Em um dia, balanço acrescentou 15 mortes, um aumento de 19% em relação ao dia anterior.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o secretário paulista de Saúde, José Henrique Germann Ferreira, durante coletiva no Distrito Federal para falar sobre 1º brasileiro infectado por novo coronavírus (26.fev.2020) ©José Cruz/Agência Brasil



O Ministério da Saúde divulgou o mais recente balanço dos casos da Covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-Cov-2. Os principais números são:

92 mortes 3.417 casos confirmados 2,7% é a taxa de letalidade São Paulo concentra 1.223 casos, e o Rio, 493.

No balanço anterior, que marcou o primeiro mês da circulação do novo coronavírus Sars-Cov-2 no Brasil, os números apontavam 77 mortes e 2.915 casos confirmados. Em relação às mortes, o aumento foi de 19%, e de 17% em relação aos casos do dia anterior.

Este é o boletim com o maior número de novos casos em um único dia, 502.





O estado com o maior número de casos segue sendo São Paulo, com 1.223 no total. Na sequência aparecem o Rio de Janeiro (493), o Ceará (282), o Distrito Federal (230), Rio Grande do Sul (195) e Minas Gerais (189).









