Pacote foi "ato de coragem", graças a medidas impopulares diz Reinaldo

Investimentos serão de R$ 4,2 bilhões em obras de infraestrutura saúde lazer, cultura e todos municípios serão contemplados

Governador classificou pacote como ato de coragem do Governo e deputados ©Paulo Francis

Um ato de coragem, graças à implantação de medidas impopulares como aumento de impostos, acabou por permitir que o governo do Estado lançasse hoje o pacote de investimentos de R$ 4,2 bilhões. “Não tem nenhum centavo de empréstimo, tudo com recursos próprios e ajuda de emendas parlamentares da bancada federal e estadual”, destacou o governador durante coletiva de imprensa, antes do início do lançamento oficial do pacote de obras Governo Presente, no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande.





Azambuja frisou que o pacote foi um “foi um ato de coragem” por parte do Governo e surgiu de medidas impopulares tomadas pelo Executivo e aprovadas pelos deputados. “O governo estadual e deputados tiveram coragem de aprovar projetos impopulares que resultaram neste poder de investimento”, esclareceu.





Para todas as cidades - Conforme anunciado, os investimentos vão atender 79 cidades com obras de infraestrutura, saúde, educação, lazer, esporte, saneamento e cultura. “Nenhum município ficou de fora. Nada foi inventado. Tudo foi feito com consulta anterior com prefeitos, vereadores e lideranças”, destacou Azambuja.





O chefe do Executivo enfatizou o esforço da Assembleia Legislativa e dos deputados estaduais em aprovar projetos do ano passado, como a reforma administrativa, a reforma da previdência e o ajuste fiscal. “Foram estas medidas, como aumento de recursos do Fundersul, que o governo tomou no ano passado, que nos permitiram ter condições de lançar o pacote de investimentos”, avaliou.





Entre os destaques nas ações lançadas apontados pelo governador está o retorno da Caravana da Saúde. “A caravana voltou e começa em Dourados com cirurgias eletivas e exames", relacionou.





"No esporte, o governo está ajudando na reforma do Guanandizão e terá liga mundial com Brasil, Itália, Alemanha e Rússia”, frisou.





“Nenhuma cidade ficou de fora. As obras foram independente de partido, todos contemplados”, comemorou o governador.





Por: Rosana Siqueira e Leonardo Rocha