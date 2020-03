PACOTÃO| Governo de MS reúne prefeitos e anuncia destinação de R$ 4,2 bilhões para obras

Os investimentos vão para infraestrutura, saúde, hospitalar, educacional e de segurança pública

Deputados estaduais e federais, prefeitos, secretários e senador acompanham lançamento de obras ©Leonardo de França

O evento Governo Presente, que acontece nesta sexta-feira (06), começou com uma coletiva de imprensa com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sobre os R$ 4,2 bilhões que serão investidos no Estado. “Nenhuma cidade fica sem ter investimento em áreas prioritárias”, declarou ao ressaltar que não serão feitos empréstimos para realizar as obras.





Reinaldo também adiantou alguns dos projetos de entregas, como por exemplo veículos, entre eles escolares e pelo menos 300 novas viaturas para os policiais. “Muito do que vamos entregar é fruto da Bancada Federal, serão entregues 165 ônibus escolares, todos os municípios vão receber esses ônibus”, disse o governador.





Conforme o secretário de Estado de Governo, Eduardo Riedel, o resultado do lançamento é um Mato Grosso do Sul de outro patamar. “É isso que a gente busca para dar oportunidade para os nosso cidadãos, as empresas que vem para cá. Quando se tem foco, você consegue usar o pouco recurso que tem, mas bem direcionado”.





Questionado sobre o aumento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços) da gasolina, Riedel garantiu que a população vai ver esse retorno. “Eu não tenho dúvida disso, o aumento de competitividade é gigante, principalmente nas áreas de infraestrutura, vai ser muito benéfico para a população do Estado”.Governador Reinaldo Azambuja.





Orçamento





O orçamento prevê investimento nas áreas de infraestrutura, saúde, hospitalar, educacional e de segurança pública. Estão previstas obras nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Confira abaixo para onde vão os investimentos:





Secretaria de Estado de Educação – R$ 340 milhões.





Secretaria de Estado de Saúde – R$ 500 milhões para construções, equipamentos nos hospitais e Caravana da Saúde.





Secretaria de Estado de Fazenda e Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização – R$ 250 milhões para estrutura e modernização.





Secretaria de Estado de Infraestrutura – R$ 1,2 bilhão para pavimentação de rodovias, R$ 90 milhões para pontes de concreto, R$ 310 milhões para infraestrutura nos municípios, R$ 200 milhões para implantação e restauração de rodovias.





Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – R$ 100 milhões para viaturas, armamentos e equipamentos.





Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – R$ 5 milhões para construções.





Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – R$ 60 milhões em ações de desenvolvimento e R$ 200 milhões para patrulha mecanizada, implementos agrícolas e caminhões.





Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – R$ 8 milhões para construção de novos polos.





Detran-MS – R$ 10 milhões para sinalização e R$ 20 milhões para obras.





Fundação da Cultural de MS – R$ 17 milhões para estruturação e modernização dos prédios.





Fundação do Esporte de MS – R$ 20 milhões para construção, estruturação, modernização dos ginásios, quadras e equipamentos esportivos.





Sanesul – R$ 684 milhões para saneamento básico.





Agência de Habitação Popular de MS – R$ 150 milhões para lotes urbanizados, casas populares e regularizações fundiárias.





MSGás – R$ 130 milhões em estruturação.





Caravana da Saúde





Com o discurso de que nenhuma cidade de Mato Grosso do Sul vai ficar sem ter investimento, Reinaldo falou sobre a retomada da Caravana da Saúde. “Vamos iniciar por Dourados, porque é o lugar que temos maior concentração de filas, de cirurgias eletivas, exames que estão represados. Vamos começar ali e vamos percorrer de novo o Estado, entregando os hospitais, fortalecendo as estruturas e levando esse investimento. Coletiva do Governo Presente.





Porto Murtinho





Para os próximo 4 anos, Reinaldo destaca as obras no porto de Porto Murtinho, que já estão para começar. “As obras vão iniciar nos próximos dias no acesso ao porto. Ainda em março teve o primeiro embarque do comboio e um comboio para ser carregado, cabe 600 carretas de produtos, só para ter ideia o tamanho do escoamento pelos rios e a importância dos rios para o escoamento das riquezas de MS”.





Serão investidos R$ 28 milhões para o acesso ao porto. “Vamos fazer um apoio na 13 de Junho, quero pedir paciência aos moradores da rua, pois a rua será o acesso das carretas enquanto o porto não fica pronto. Mas depois vamos fazer toda uma construção e depois reconstrução, recapeamento, investimentos, pontes de concreto na região para que a gente possa ter fluxo”.





Reinaldo Azambuja colocou em destaque a Rota Bioceânica. “Porto Murtinho vai ser o início da Rota. No dia 30 de março, representantes do Paraguai estarão aqui para anunciar a licitação da ponte sobre o rio Paraguai, que será redenção ao Brasil e ao Centro-Oeste brasileiro”.





Campo Grande





Já na Capital, o governador citou exemplos de obras que serão realizadas com ajuda do governo estadual. “Em Campo Grande atendemos a prioridade elencada pela prefeito Marquinhos Trad, que é o novo acesso as Moreninhas, asfalto em bairros como o Aero Rancho, pavimentação asfáltica e drenagem no bairro”.





Também serão feitas recuperações de vias públicas como na Bom Pastor, Avenida Calógeras, Mato Grosso onde será feito todo recapeamento e construção. “No Parque dos Poderes temos desenho para todos os locais e mudança, restauração, troca na iluminação, calçamento para melhorar o fluxo de quem caminha”.





Hospital do Câncer





O governador falou que até dezembro deste ano, pretende entrega 90 leitos do Hospital do Câncer, em Campo Grande. “Vamos equipar e entregar até dezembro para atender a população, abrindo mais a rede de 90 novos leitos específico da oncologia”.









Por: Dândara Genelhú, Danúbia Burema e Renata Volpe