NOTA DE ESCLARECIMENTO| Hospital Regional possui estoque de máscaras e luvas para profissionais da saúde

A Secretaria de Estado de Saúde declara que, até o momento, o Hospital Regional, unidade hospitalar que será responsável pelo atendimento e controle de casos de coronavírus, possui estoque suficiente de EPI’s - Equipamentos de Proteção Individual, o que inclui máscaras n95, máscaras cirúrgicas, óculos, luvas, jalecos, entre outros.





A SES informa que adquiriu 10 mil máscaras N95, 10 mil hastes de swab utilizadas em coletas de amostras, tubos criogênicos, ponteiras laboratoriais, álcool 70%, luvas e toucas, além de 800 máscaras N95 e reforça que mais materiais essenciais à atividade hospitalar, fornecidos pelo Ministério da Saúde, deverão ser entregues nos próximos dias.





Em tempo, a SES ressalta que todas as medidas cabíveis para o funcionamento da unidade hospitalar em relação ao combate da pandemia estão sendo tomadas, como contratação de servidores, desospitalização para aumento da capacidade de atendimento, montagem de tendas, entre outros. A SES também destaca que está em dia o pagamento a todos os fornecedores do HRMS.





Sobre a informação da necessidade de doação de EPI’s, a SES destaca que há um movimento oficial de estímulo para doação de luvas e máscaras como medida preventiva, uma alternativa diante da restrição mundial de oferta desses produtos já como consequência da própria expansão do Covid-19..





As doações oficiais são do Comitê Operativo de Emergência do HR/MS e incluem máscaras N95, luvas de procedimento (P, M e G), touca descartável, aviamentos (linha, punho para avental, elástico tipo cordão de 205 mm, tecidos (TNT gramatura 80, tricoline, napa), arame de amarração (gravatinha) e fraldas para adulto (todos os tamanhos). Empresários e população que possuem estoques desses produtos podem ajudar com a iniciativa que é de caráter preventivo, mas necessário. A entrega pode ser feita nos quartéis do Corpo de Bombeiros Militares da Capital.





Por: Ana Brito - Subsecretaria de Comunicação