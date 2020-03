CAPITAL| Rondas encontraram 310 pessoas fora de casa após 22h e fecharam 33 comércios

Balanço contabilizou 310 pessoas orientadas e abordadas por agentes da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana

Fiscalização orientou encerramento de atividades em comércios e dispersão de moradores

Primeira fiscalização durante toque de recolher em Campo Grande contabilizou 33 comércios fechados. No total, Polícia Militar e GCM (Guarda Civil Metropolitana) encontraram 310 pessoas na rua ontem, depois do toque de recolher, medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Até o dia 5 de abril, ninguém pode estar fora de casa após 22h.





Conforme nota divulgada pela GCM, 46 pessoas foram abordadas, sendo que três adolescentes e um adulto seguiram encaminhados à Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Integrado de Polícia Especializada) por tráfico de drogas. Outros 68 moradores receberam orientações por estarem em frente às casas.





Já o 10º Batalhão da Polícia Militar, abordou 76 pessoas na região sul, a mais populosa da Capital.





Os policiais militares também encaminharam uma pessoa à delegacia, além de prender outra com mandado de prisão em aberto. Na região central, o 1º Batalhão rodou 1,5 mil km e encontrou 120 pessoas. Apenas uma foi encaminhada à delegacia por resistir à abordagem.





Já em relação ao comércio, não houve resistência dos proprietários, todos os 33 locais fiscalizados fecharam as portas, conforme solicitado pelos guardas. Cerca de 100 agentes da GCM foram empenhados na ação com 28 viaturas, entre carros e motocicletas.





De acordo com decreto, está proibida a saída de casa entre 22h e 5h. Caso seja flagrada alguma situação contrária é necessário realizar denúncia pelo número (67) 3314-9955. A Guarda Municipal recebe ligações pelo 153.





