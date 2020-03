Mulher sequestrada pelo ex pula de carro para escapar de perseguição

A PM da cidade foi avisada do crime e montou uma barreira para parar o suspeito, mas ele continuou a fuga e está foragido

Uma mulher de 32 anos foi sequestrada pelo ex-namorado na madrugada desta segunda-feira, 30 de março, e precisou pular do carro em movimento para escapar. O caso começou em Costa Rica e terminou em Alcinópolis, durante perseguição policial. Para os militares que participaram do resgate, a vítima contou que foi agredida e ameaça de morte por todo o caminho. O autor, de 32 anos, está foragido.





Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi sequestrada em Costa Rica. Com uma faca, o autor forçou a ex-namorada a entrar no carro, um Fiat Palio e tentou fugir da cidade. Testemunhas conseguiram avisar a polícia que ele estava fugindo em direção a Alcinópolis e equipes da Polícia Militar das duas cidades se mobilizaram para capturá-lo.





Na tentativa de parar o suspeito, policiais militares de Alcinópolis montaram uma barreira na rotatória de entrada da cidade. Logo avistaram o veículo se aproximar em alta velocidade. O suspeito recebeu ordem de parada, mas desobedeceu e jogou o carro em direção da equipe.





Ele continuou a fuga e foi perseguido pela BR-359. Durante todo tempo, o motorista realizou manobras perigosos em alta velocidade, invadiu a contramão e jogou o veículo contra outros carros que estavam na via.





Após aproximadamente 65 quilômetros, entrou em uma estrada vicinal e com isso acabou subindo na guia do acostamento. Nesse momento a vítima aproveitou para abrir a porta e pular do Palio. Enquanto um dos policiais desceu para socorrer a mulher, os outros militares continuaram a perseguição ao suspeito.





O autor, no entanto, abandonou o carro pouco depois e continuou a fuga a pé, por uma mata da região. Várias buscas foram feitas e equipes da Polícia Militar de Coxim também foram chamadas para auxiliar na captura do homem, mas ele não foi encontrado até o momento.





Para a polícia, a vítima contou que a todo momento foi ameaçada pelo ex. Durante o trajeto, afirmava que a mataria e jogaria seu corpo em um rio. Ele também a agrediu com socos. Segundo ela, o autor não aceitava o fim do relacionamento.





Ao pular do veículo, a vítima sofreu ferimentos graves no rosto e foi socorrida por uma equipe médica até o hospital de Alcinópolis. O caso segue em investigação pela Polícia Civil da cidade como sequestro e cárcere privado, lesão corporal dolosa e ameaça, todas no âmbito da violência doméstica.





