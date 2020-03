Motorista consegue pular de carro durante assalto no Carandá Bosque

©ILUSTRAÇÃO Um motorista de 38 anos passou por momentos de tensão ao ser vítima de dois bandidos aramados com faca, na noite desta segunda-feira (2), em Campo Grande, no Carandá Bosque. Ele conseguiu pular do carro.





O assalto aconteceu por volta das 21 horas quando a vítima estava em frente de sua residência esperando sua esposa abrir o portão. Neste momento, dois ladrões se aproximaram sendo um pelo lado do motorista e outro pelo passageiro. O homem foi ameaçado com uma faca no pescoço. Os bandidos entraram no veículo Peugeot 207 e obrigaram a vítima a dirigir.





O homem foi obrigado a dirigir na contramão, e quando entrou na rua Pernambuco, o carro passou a ‘engasgar’ momento em que a vítima aproveitou para pular e fugir. Os autores levaram o carro e os pertences pessoais da vítima, que não soube informar sobre as características físicas dos bandidos.





Fonte: Midiamax por: Thatiana Melo