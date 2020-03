HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (3)

A globalização





A globalização não começou com a tecnologia nem tampouco com a fome de lucro das corporações, ela é um subproduto do espírito do tempo em que nos movimentamos e experimentamos ser. O alvorecer do pensamento científico, em meados do século XIX, foi o grande estopim da globalização, porque descobriu uma forma de pensar que se aplica indistintamente a todos os seres humanos, sem importar suas idiossincrasias culturais e, em muitos casos, as destruindo. Costumes e tradições foram atropelados pelas descobertas científicas, derrubando mitos que, se foram um dia provedores de organização social, após o pensamento científico tiveram de ser revistos e, assim, a cultura de certos grupos se extinguiu, como sempre acontece e sempre acontecerá.





Aquário - 21/01 a 19/02





Você não pode desdizer o dito, porém, você pode tentar explicar melhor suas palavras. Contudo, se nenhuma das fórmulas se mostrar eficiente, o melhor será você aproveitar os eventos para se distanciar e silenciar.





Peixes - 20/02 a 20/03





Se a independência é um destino louvável, neste momento você terá de olhar além desse, porque se prefigura, a passos acelerados, o cenário em que você terá de lidar com muita gente, num processo de interdependência.





Áries - 21/03 a 20/04





Você é a alma certa para tomar as iniciativas que as outras pessoas temem. Agora é o momento de colocar em prática sua natureza, mas não espere que isso agrade todo mundo, porque o medo circula à solta por aí.





Touro - 21/04 a 20/05





As coisas se complicam um pouco, porém, se você conseguir manter a cabeça no lugar e enxergar através das complicações, entenderá que não poderia acontecer nada melhor, porque assim você ganhará tempo e amadurecerá.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





As iniciativas que você precisa tomar agora não serão bem recebidas por certas pessoas. Porém, tenha em mente as prioridades e necessidades, deixando de lado, por enquanto, a questão de simpatias ou antipatias.





Câncer - 21/06 a 21/07





Os acontecimentos se precipitam e, por isso, não há como ter domínio sobre esses. Agora é o teste de o quanto você seria capaz de se entregar e renunciar ao impulso de controlar tudo que acontece. Um teste importante.





Leão - 22/07 a 22/08





Valerá a pena testar formas diferentes de fazer o mesmo de sempre, e a oportunidade para isso resultará de você não conseguir obter sucesso, mediante o uso das fórmulas habituais. Abra sua mente para novas experiências.





Virgem - 23/08 a 22/09





Deixe de lado suas habituais apreensões, e se isso não for possível, então, pelo menos, se atreva a agir a despeito dessas. Nunca nada será completamente garantido, porém, assim mesmo, sempre será necessário agir.





Libra - 23/09 a 22/10





Apesar da boa vontade de ajudar, talvez a teimosia das pessoas com que você trata seja maior do que a possibilidade de elas seguirem seus conselhos. Não importa, os distúrbios não prevalecerão a médio e longo prazo.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aborrece ter de tomar conta de coisas pequenas quando a mente se liga em grandes objetivos. Porém, se é isso que acontece, o melhor que sua alma pode fazer é abaixar um pouco a bola e se adaptar ao cenário.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Faça a sua parte para compartilhar o caminho. Na prática, isso significa que, mesmo que seu impulso de agir pareça o maior e melhor, ainda assim ouça com atenção o que as pessoas dizem e querem fazer.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Há o que é preciso fazer e, ao mesmo tempo, há o que você deseja fazer. Aparentemente, haveria um conflito aí, porém, na prática há tempo para tudo. É só uma questão de organizar as reais prioridades. Só isso.





Por: OSCAR QUIROGA