A roleta é sem dúvida o mais clássico e reconhecível de todos os jogos de cassino. Exala pura elegância, glamour e riqueza e é o jogo para jogar se você quiser ser visto como o melhor jogador de high roller. Jogado pela primeira vez em um cassino em Paris no final dos anos 1700, ele evoluiu e se transformou no jogo que os apostadores adoram tentar a sorte hoje. O jogo usa uma roda giratória com bolsos numerados e uma pequena bola que é lançada na direção oposta da rotação. Um jogador pode então apostar em qual bolso numerado a bola irá parar com uma variedade de apostas e pagamentos variáveis ​​possíveis. A menos que a roda tenha sido consertada, é quase impossível apostar exatamente em que número a bola irá parar; tornando-o um jogo de azar. Mas se você é um amador querendo melhorar um pouco as coisas, saiba que há várias coisas que você pode fazer para melhorar suas chances e chances de ganhar muito no Kingcasino . Portanto, sem mais delongas, aqui estão as melhores estratégias de apostas na roleta:





Atenha-se às apostas externas:





Esta é a melhor e mais consistente de todas as estratégias de apostas na roleta que você pode usar. É o nosso favorito, porque é definitivamente o mais seguro a longo prazo e, se jogado bem, você pode sair por cima. "Fora" refere-se à grade numerada que está na mesa de blackjack e é onde os apostadores selecionam suas apostas. Os números "Internos" são individuais, onde os apostadores podem escolher bolsos numéricos específicos para a bola cair. "Fora" os envolve no grid e podem ser apostados na forma de grupos. Isso significa que um apostador pode escolher entre várias combinações, incluindo baixo ou alto, par ou ímpar e vermelho ou preto. Isso aumenta enormemente as chances de um jogador escolher corretamente de aproximadamente 2,5% a 50%. Melhorar suas chances estatísticas dessa forma é algo que raramente acontece em qualquer jogo de cassino, e é por isso que é a nossa melhor estratégia de apostas na roleta. Obviamente, o pagamento será muito menor do que o montante fixo disponível para o Inside, mas com o tempo, dessa forma, a vitória será muito mais provável e uma ocorrência frequente.





Shaken not Stirred - Estilo de James Bond





Nossa outra estratégia de apostas em roleta recomendada recebe esse nome do famoso solteiro de Hollywood. Em inúmeros filmes, James Bond é visto de pé generosamente contra a mesa de roleta com um ora de sofisticação e riqueza. Para seguir seus passos, os jogadores podem seguir uma estratégia de apostas um pouco mais complexa que utiliza probabilidades ao longo do tempo. Se um apostador apostar £ 100 a cada vez, deverá apostar dividir esse valor em 70%, 25% e 5% em números altos e médios, com 0 como backup retrospectivamente. Eles garantem a vitória, a menos que a bola pare no bolso de 1 a 12. Se isso acontecer, eles devem aumentar sua próxima aposta para cobrir a perda. Com o tempo, as chances de lucro estão a favor do apostador. Como você pode ver, isso envolve apostar quantias maiores em qualquer jogada singular e os jogadores podem ficar rapidamente sem dinheiro depois de algumas rodadas ruins. Portanto, embora seja uma das melhores, essa estratégia de roleta deve ser usada estritamente pelos apostadores altos, cujo orçamento pode suportar um período curto de má sorte.