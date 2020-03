Marido espanca a esposa e diz à polícia que foi para impor respeito

A vítima de nacionalidade haitiana com dificuldade em dominar o idioma, indicou hematomas e escoriações provocadas pelo marido

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante após espancar a esposa na residência do casal de nacionalidade haitiana, localizada na rua Paranaíba no bairro Jardim Angélica em Três Lagoas.





Após denúncia anônima, a Polícia Militar foi acionada e se deslocaram ao endereço onde o autor estaria de posse de uma faca.





No local, os policiais constataram a veracidade da denúncia através da confissão do homem e indicação, pela própria vítima, que estava com diversos hematomas pelo corpo.





Ele contou à polícia que agrediu a esposa como forma de impor respeito, pois, segundo sua cultura, a mulher deve respeitar o homem como líder do lar.





Ainda conforme a ocorrência, o homem indicou alguns estilhaços de vidro de garrafa amontoado junto à a parede externa da casa, que a vítima teria usado para tentar agredi-lo.





Com dificuldade em dominar o idioma, a mulher apenas indicou hematomas na região do pescoço, escoriações no lado direito das costas e nos braços, conforme imagens colhidas via celular.





Devido á gravidade da denúncia e as evidências, as partes foram encaminhadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).





Fonte: Albecyr Pedro - Hojemais Três Lagoas