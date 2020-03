BATAGUASSU| Através do Governo Presente, o Município é contemplado com mais de R$ 2, 5 milhões para obras de infraestrutura

Caravina com o governador Reinaldo Azambuja durante reunião do Governo Presente no ano passado ©CHICO RIBEIRO

O município de Bataguassu foi contemplado com R$ 2,5 milhões para a realização de investimentos na área de infraestrutura. Os recursos são oriundos do pacote de obras Governo Presente lançado na última sexta-feira, dia 6 de março, pelo Governo do Estado, no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande.





Segundo o prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB), atual presidente da Assomasul, que esteve presente no evento acompanhado por secretários e vereadores municipais, houve a liberação de recursos para o asfaltamento da Avenida Mato Grosso, com a inclusão de obras de drenagem e substituição de bloquete sextavado por asfalto em CBUQ no projeto além de obras de drenagem atendendo as ruas José Vicente Vitiritti e Frei Luiz, com investimento orçado em R$ 1.780 milhão.



Caravina comentou ainda que outros R$ 700 mil serão destinados para a pavimentação de ruas do bairro Jardim São Pedro, na área em que serão construídas as 64 casas referentes ao Programa Habitacional Financiado com Subsídio (FGTS), que estão com inscrições abertas. O programa atende famílias com renda mensal entre R$ 1.300,00 a R$ 4.685,00 através de financiamento. "Além da contrapartida para a construção das casas que já é de competência do Governo do Estado, por meio do Programa FGTS, houve essa destinação de recursos para auxiliar mais essa etapa de infraestrutura", explicou.





O prefeito destacou a importância da gestão municipalista que vem sendo desenvolvida pelo governador Reinaldo Azambuja. "Temos acompanhado um Governo que realmente dá atenção para todos os municípios, independentemente de siglas partidárias. O governador pela experiência por ter sido prefeito, sabe das dificuldades e demandas dos municípios. Só temos a agradecer pelas melhorias oferecidas aos 79 municípios do nosso Estado", observou.





Governo Presente





Realizado entre os meses de setembro e novembro de 2019, o Governo Presente mapeou cerca de mil demandas nos 79 municípios do Estado nas áreas de saúde, educação, segurança pública e infraestrutura.





O projeto percorreu as cidades de Três Lagoas, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Campo Grande, Naviraí e Dourados ouvindo gestores municipais, lideranças públicas e representantes da sociedade civil organizada.





Com o pacote de obras, o Governo do Estado pretende aplicar R$ 4,2 bilhões em novos investimentos atendendo todos os municípios durante o triênio 2020/2022.





ASSECOM