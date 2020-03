MANEJO DE GRÃOS NO MS| Campos demonstrativos de soja, milho e algodão são destaques da Nufarm na Tecnoagro

Companhia apresenta portfólio para manejo correto e seguro de ácaros, plantas daninhas e pragas da região

A Fundação Chapadão promove no período de 11 a 13 de março mais uma edição da sua Tecnoagro, no município de Chapadão do Sul (MS). O objetivo é levar aos participantes do evento conhecimentos tecnológicos que auxiliem no aumento da produção de grãos. A Nufarm, uma das empresas líderes do mercado global de agroquímicos, marca presença na feira para mostrar resultados a campo dos herbicidas ZethaMaxx® e Crucial® e do inseticida Inside® FS. A empresa foca também seu amplo portfólio para manejo correto e seguro de ácaros do algodão.





De acordo com o gerente de Trade Marketing da companhia, engenheiro agrônomo Tiago Zotti, o herbicida pré-emergente ZethaMaxx® é utilizado com sucesso no controle das principais plantas daninhas da soja, como a buva e o capim-amargoso, na dessecação e no pré-plantio da oleaginosa.





Já o herbicida Crucial®, conforme a Nufarm, já foi aplicado em mais de 70 milhões de hectares de lavouras e diferentes culturas. “O produto é uma ferramenta estratégica para controle de um amplo espectro de invasoras, e sua formulação conta com a tecnologia duplo sal e por isso o produto age mais rápido na comparação a outros glifosatos, inclusive nos ciclos chuvosos”, resume Zotti.





Na área de controle de pragas, a Nufarm leva ao evento de Chapadão do Sul o inseticida para tratamento de sementes do milho Inside® FS, um dos itens da plataforma SeedProtection®, também exclusiva da empresa. “O produto age no controle do percevejo barriga-verde e da cigarrinha do milho”, explica o engenheiro agrônomo.





Para a cultura do algodão a Nufarm apresenta o acaricida Smite®, o desfolhante Punto® e o maturador CottonQuik®. Segundo Zotti, o acaricida Smite® tornou-se uma referência entre os produtos indicados ao manejo de ácaros no algodão, principalmente em relação ao ácaro-rajado. Sobre o maturador CottonQuik® e o desfolhante Punto®, o executivo salienta que aplicados em conformidade com as recomendações da empresa, os dois produtos promovem a abertura de frutos e a chamada ‘desfolhação’, para facilitar as operações de colheita.





A Nufarm atua há mais de 100 anos no agronegócio. Com sede em Melbourne, na Austrália, possui um amplo portfólio. No Brasil, mantém uma unidade fabril em Maracanaú (CE), um escritório em São Paulo (SP) e oito centros de distribuição. Sua estrutura comercial reúne 150 profissionais de Vendas, Marketing e Desenvolvimento de Produtos & Mercados, que asseguram a excelência no atendimento às principais regiões agrícolas. Em parceria com seus distribuidores, a Nufarm investe no programa Nufarm Care, valorizando a segurança no uso de agroquímicos e a preservação do meio ambiente. www.nufarm.com.br





ASSECOM