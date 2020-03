DOURADOS| Com foco na difusão da agricultura, 56ª Expoagro será de 15 a 24 de maio

Promovido pelo Sindicato Rural de Dourados, maior evento agro do MS mais uma vez irá reunir grandes expositores e programação atrativa durante 10 dias

O Sindicato Rural de Dourados já está nos preparativos para a próxima edição da Expoagro, a maior e melhor feira de agronegócios do Mato Grosso do Sul. A 56ª Expoagro já tem data definida – será de 15 a 24 de maio, e mais uma vez deverá movimentar o Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. O evento traz ao público as últimas novidades do mercado agrícola e pecuário, além de exposições, leilões, palestras, simpósios e shows musicais, entre outras atrações.





A comercialização de estandes na feira já está aberta e mais uma vez é feita pela Agropec Eventos. Para esta edição, já estão confirmados novos expositores e o clima é de otimismo e confiança na economia. “A cada ano, vemos o agronegócio se fortalecer e o produtor mais confiante. Estamos em plena colheita da safra de soja, que deve caminhar para uma safra recorde, acima de 20 toneladas do grão no Estado”, destaca o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damália. “Este sentimento de otimismo é o que consolida e garante o sucesso da Expoagro a cada edição da feira.”





Segundo ele, além de uma ótima oportunidade de negócios, a 56ª Expoagro é também o cenário ideal para os produtores adquirirem conhecimento sobre tecnologias que auxiliam o trabalho no cotidiano agrícola. “Traremos ao público grandes atrações, tanto para o homem do campo como também ao público em geral, que poderá participar dos shows e apreciar as diversas exposições que serão feitas ao longo da feira”, acrescenta, otimista.





A programação técnica ainda está sendo definida pelo Sindicato Rural e deverá ser divulgada em breve. O Exposhopping volta nesta edição, transformado em um salão de negócios com expositores de todo o país.





O Projeto Fazendinha, que tem como objetivo capacitar trabalhadores e produtores rurais, mantém a programação durante a feira e irá inovar com a realização de oficinas técnicas gratuitas e visitações de treinamento para a produção de hortifruti, projeto Mais Leite, piscicultura, ovinocultura e gado de corte, executados em parceria com Senar e Famasul.





Shows



As atrações musicais também terão destaque na 56ª Expoagro. Já estão confirmados shows de Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Zezé di Camargo e Luciano, Jads e Jadson, João Carreiro, Pedro Sampaio, Diego & Victor Hugo, e também dos cantores gospel Eli Soares e Gabriela Rocha.





Os passaportes e ingressos individuais já estão à venda.





Sobre a Expoagro





A 56ª Expoagro é realizada pelo Sindicato Rural de Dourados e é organizada pela Agropec Eventos. A feira conta com o patrocínio da São Bento Incorporadora, Hotel 10, Senar e Unigran.





Os empresários que tiverem interesse em expor durante a 56ª Expoagro ou no salão de negócios deverão entrar em contato com Rogério, da Agropec Eventos, pelo telefone (67) 99207-2958.





Ingressos e passaportes





Os ingressos e passaportes para os shows podem ser adquiridos nos seguintes pontos: Unique, Balada Store, Red Store, Boné.com, Unigran, Armazem Door, Audaz, Caminho de Casa Tabacaria e Conveniência e Boliva Conveniência.





Por: Ana Paula Amaral