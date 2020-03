Leilões do Santander tem 200 imóveis com descontos de até 60%

Lotes estão disponíveis em 17 estados, com pagamento em até 420 meses

O Banco Santander anuncia leilões de 200 imóveis em mais de 100 municípios de 17 estados, com valores até 60% abaixo das avaliações de mercado. Usados como opção mais em conta para comprar a casa própria ou investimento em tempos de economia desfavorável, os pregões ganham cada vez mais adeptos. As oportunidades para arremate no site da Sold , empresa de leilões do Grupo Superbid, estão disponíveis até o dia 16 de abril.





Entre os estados, São Paulo (80) tem o maior número de lotes, seguido por Rio de Janeiro (28), Minas Gerais (26), Rio Grande do Sul (11), Pernambuco (9) e Paraná (7). Há opções de casas, apartamentos, imóveis comerciais, galpões, agências bancárias e terrenos, com lances iniciais a partir de R$ 50 mil. É o caso de uma casa de 143 metros quadrados de área total, em São Cristóvão, município de Sergipe.





Em São Paulo, as oportunidades começam em R$ 77 mil. No município de José Bonifácio, uma casa desocupada, com 186 metros quadrados, tem lance inicial de R$ 141.488 mil (42% abaixo do valor de avaliação). Outra opção é um apartamento no bairro Bela Vista, na capital, que pode ser adquirido por até 43% abaixo do valor de avaliação (lance inicial de R$ 185.850 mil). O arremate com o valor mais alto no estado é para um lote desocupado, com quase 60 mil metros quadrados, no município de Cotia, a partir de R$ 9,4 milhões.





No Rio de Janeiro, segundo estado com mais opções de imóveis, os lances iniciais começam em R$ 70.950 mil, como um apartamento desocupado com 52 metros quadrados de área total, em Macaé, na Região Norte do estado. Em São Gonçalo, município da Região Metropolitana, um apartamento desocupado, com 116 metros quadrados de área total, pode ser adquirido a partir de R$ 113 mil (50% abaixo da avaliação).





Já no Sul do país, um apartamento em Porto Alegre, com área total de 59 metros quadrados, tem lance inicial de R$ 77.175 mil.





De acordo com o CEO da Sold, Henri Zylberstajn, os pregões permanecem como atrativo para a compra da casa própria neste início de ano. Segundo ele, o reaquecimento do mercado, como a facilidade do sistema de crédito, também tem atraído pessoas que desejam investir.





- O Santander possibilita, para boa parte de seus imóveis, o financiamento com taxas muito atrativas em até 420 meses de até 90% do valor do imóvel. As unidades adquiridas virão com débitos de condomínio e IPTU totalmente quitados. Facilidades como essas despertam o interesse das pessoas -, analisa Zylberstajn, acrescentando que no ano passado o volume de imóveis de grandes bancos cresceu 35% em relação a 2018.





As unidades disponíveis no site da Sold que podem ser visitadas devem ter a visitação agendada pelo e-mail imoveis.sac@sold.com.br





Confira o imóvel disponível na região de Campo Grande (MS):

Casa de 250 m² em Campo Grande Lance inicial: R$ 194.089 Encerra em: 23 de março às 08h45 Link: https://www.sold.com.br/lote/ver/1476875/1

Como participar





Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar no site www.sold.com.br , criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances no leilão de interesse. A partir daí, basta acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento. O método usado na Internet é o mesmo de qualquer leilão: quem der o maior lance, leva a oferta.





Todos os imóveis do Banco Santander podem ser visualizados através deste link





Leilões banco Santander





Imóveis Residenciais





Encerramento: até 25 de março, às 11h









Agências Bancárias





Encerramento: até 25 de março, às 15h









Imóveis Comerciais e Terrenos





Encerramento: até 16 de abril, às 11h









Sobre a Sold





Fundada em 2008, a Sold é uma das empresas mais importantes no segmento de leilões no Brasil. Especializada em venda de imóveis, veículos de estoque excedente e em desativações corporativas, industriais e hoteleiras, a empresa possui mais de 3 milhões de usuários cadastrados em seu banco de dados, sendo 75% pessoas físicas e 25% pessoas jurídicas. Presente em 14 estados do Brasil, a Sold leiloou no ano passado mais de R$ 700 milhões em ativos. Para este ano, a previsão é alcançar R$ 1 bilhão. Além de imóveis e veículos, o portfólio da organização inclui equipamentos industriais e agrícolas, máquinas, eletrônicos e bens de consumo em geral.





Por: Larissa Sales