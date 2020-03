Jovem de 22 anos morre ao ser atingido por trave de futebol em campo

O acidente aconteceu quando a vítima participava de uma partida de futebol em campo utilizado por atletas amadores do município

César Leonardo foi socorrido, mas não resistiu ao ferimentos (Foto: reprodução/Nova News) Aos 22 anos, César Leonardo dos Santos morreu nesta quarta-feira (11) após ser atingido por uma trave de futebol , em Anaurilândia, distante 371 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu na Rua Kasusique Umada, no Jardim Esperança, quando a vítima participava de uma partida de futebol em campo utilizado por atletas amadores do município. futebol





Conforme o site Nova News, testemunhas que participavam do jogo relataram que a vítima estava no gol quando teria soltado a bola e dado um grito. Ninguém soube precisar se César teria dependurado na trave ou se a estrutura caiu sobre ele. O rapaz foi socorrido por ambulância até o Hospital Sagrado Coração de Jesus, mas não resistiu. Segundo o registro policial, a vítima sofreu lesão no tórax e fraturou três costelas.





Segundo o departamento de Esporte do município, no local há duas traves de futebol móveis, que são colocadas e travadas com hastes de ferro para que sejam realizadas as partidas de futebol. No entanto, quando há um número menor de atletas, a estruturas são mudadas para diminuir o tamanho do campo.





O diretor de Esporte Leonel da Silva disse que a suspeita é de que as traves não tenham sido fixadas no chão corretamente, motivo que pode ter causado o acidente. Porém, o diretor foi cauteloso explicando que o fato deverá ser esclarecido pela Polícia Civil, que irá apurar o caso. Indagado, o prefeito Edinho Takazono, comentou que acionou o secretário de governo e o departamento jurídico do município para prestar toda assistência aos familiares.





Fonte: campograndenews Por: Viviane Oliveira