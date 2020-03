BATAGUASSU| Mulheres empreendedoras estão à frente de 44% de negócios no Município

No mês da mulher, um balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, por meio da Sala do Empreendedor mostra que o número de mulheres Microempreendedoras Individuais (MEIs) no município de Bataguassu já representa 44% do montante de negócios. No total, são 475 cadastros femininos ativos.





Conforme o levantamento baseado no Portal do Empreendedor (Sebrae-MS), as atividades das MEIs que possuem o maior número de mulheres formalizadas estão em setores tradicionalmente conhecidos como mais femininos, com destaque para os negócios relacionados aos segmentos de moda, beleza e alimentação.





De acordo com os dados, as atividades com o maior número de microempreendedoras individuais em Bataguassu são: comércio varejista de artigos de vestuários e acessórios (73 MEIs); cabeleireiras (57 MEIs) além de lanchonetes, casas de chá, casa de sucos e similares (21 MEIs) e comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (20 MEIs).





“O empreendedorismo representa uma importante alavanca para o empoderamento feminino. O objetivo é estimular ainda mais esse ambiente de negócios e promover a legalização de mais interessadas", comenta o chefe do Núcleo Municipal de Indústria e Comércio, Rafael Muchon.

©DIVULGAÇÃO

Em Bataguassu, segundo Muchon, informações e orientações diversas de como montar o seu negócio e se formalizar podem ser obtidas na Sala do Empreendedor implantada em 2016 no município e que fica anexa a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente situada na rua Rio Brilhante, 405, próximo à praça Manoel Cecílio de Lima (praça da Roda).





No local, são oferecidos diversos serviços gratuitos que facilitam os processos de abertura de empresas, regularização e baixa; bem como atendimentos exclusivos para Microempreendedores Individuais (MEI).





"Através da parceria com o Sebrae-MS, orientações também são oferecidas através de palestras e cursos, com objetivo de capacitar aqueles que queiram sair da informalidade", completa.





Serviço





A Sala do Empreendedor está localizada rua Rio Brilhante, 405, próximo à praça Manoel Cecílio de Lima e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 16 horas.





Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3541-1010.





ASSECOM