Itália tem mais de 10 mil mortos e chegou a 92,4 mil casos confirmados de coronavírus neste sábado

O país, que é o mais afetado na Europa, chegou a 92,4 mil casos confirmados neste sábado, com 5,9 mil novas confirmações.

A Itália registou 889 novas mortes por coronavírus neste sábado (28) e superou as 10 mil vítimas. O país tem o maior número de mortos no mundo por causa do vírus.





Os 10.023 mortos na Itália são mais de três vezes mais mortos do que o total registrado na China, primeiro país afetado pela pandemia, que já diminuiu seu avanço e teve 3.295 mil mortos no total.





A Itália, país o mais afetado na Europa, chegou a 92.472 casos confirmados neste sábado. O aumento em 24 horas foi de 5.974 novos casos.





A Itália é o segundo país mais afetado do mundo em número de casos, atrás dos EUA, que já passaram dos 110 mil confirmações . Mas os EUA têm 1,9 mortes registradas, menos do que na Itália.





Confinamento e estímulo econômico





O governo federal italiano também anunciou neste sábado que se prepara para ampliar as medidas de confinamento até o meio de abril.





O governo está elaborando seu segundo pacote de estímulo econômico para amenizar a crise na Itália.





