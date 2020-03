BBB20| Marcela vence Prova do Anjo que tinha que memorizar produtos

Os brothers deveriam retirar bolinhas e, caso fossem na cor vermelha, poderiam participar da prova. Felipe Prior e Thelma foram eliminados

A Prova do Anjo deste sábado (28) consistia em memorizar uma sequência de imagens de produtos e, depois, encontrar o cubo do produto faltante.





Por volta das 12h35, Tiago Leifert reuniu os participantes na sala para dar início à prova. Líder da semana, Gizelly trouxe duas urnas. Na primeira, os brothers deveriam retirar bolinhas e, caso fossem na cor vermelha, poderiam participar da prova. Felipe Prior e Thelma foram eliminados por retirar a bolinha na cor branca.





Já na segunda urna, os participantes selecionaram a ordem de participação que ficou da seguinte forma: Babu, Marcela, Ivy, Manu Gavassi, Gabi, Flayslane, Mari Gonzalez e Rafa Kalimann. Leifert explicou, então, que eles formariam duplas, a partir da ordem dos nímeros, para disputar a primeira de três fases da Prova do Líder.





Na Prova do Anjo, os participantes deveriam memorizar nove produtos e, após o sinal, deveriam encontrar o cubo do produto faltante na sala. Na primeira rodada, Babu enfrentou Marcela, Ivy contra Manu, Gabi versus Flayslane e Mari disputou com Rafa.





Marcela, Manu e Mari foram mais ágeis e conseguiram identificar o produto faltante e apertar o botão primeiro. Já Gaby foi mais rápida que Flay, porém, errou o produto e foi desclassificada. Na segunda etapa, as disputas foram entre Marcela e Manu e Flayslane e Mari.





Manu foi mais ágil e chegou a apertar o botão primeiro, mas deixou o cubo cair. Leifert consultou a direção da prova e, após avaliação da equipe, Manu Gavassi foi eliminada porque largou a caixa antes de apertar o botão. Pelas regras, o participante deve apertar o botão com o cubo na mão. Com isso, Marcela foi classificada para a final.





A outra seminifinal foi realizada entre as duas amigas, Mari Gonzalez e Flayslane, que foi mais rápida e conquistou a segunda vaga da final. Na rodada final, Marcela e Flayslane deveriam memorizar 12 imagens, e não mais nove como nas etapas anteriores.A médica Marcela foi mais ágil e conquistou a Prova do Anjo.





