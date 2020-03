HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (10)

Aquário - 21/01 a 19/02





Este será um bom momento para encarar suas preocupações e buscar soluções definitivas para os seus problemas. Confie nos seus instintos e seja firme para corrigir o que precisa. Você terá muita facilidade para aprender: sucesso nos estudos e em concursos. No amor, uma postura discreta vai ajudar a atrair alguém especial. Na união, vai descobrir ainda mais afinidades com seu bem.



Palpite do dia: 64, 91 e 28.

Cor do dia: verde.





Peixes - 20/02 a 20/03





O apoio de amigos será um importante diferencial para você no início do dia. A Lua anuncia um período favorável para mudanças: pense nas coisas que quer corrigir, reformar e transformar, e faça a sua parte. No amor, se depender de charme e sensualidade, seu sucesso está garantido nas paqueras e no romance. Há chance de romance com amigo. A intimidade vai pegar fogo: capriche na sedução.



Palpite do dia: 02, 92 e 65.

Cor do dia: branco.





Áries - 21/03 a 20/04





Investir na carreira estará entre as suas prioridades. Por isso, é hora de arregaçar as mangas e persistir em seus objetivos, por mais ambiciosos que eles sejam. Busque seus ideais com firmeza e persistência. A Lua vai estimular a cooperação, por isso, una-se aos colegas e todos sairão ganhando. O céu dá sinal verde para iniciar um romance ou oficializar a união com seu amor.



Palpite do dia: 09, 54 e 18.

Cor do dia: creme.





Touro - 21/04 a 20/05





Você terá sorte em um assunto que há tempos está parado na justiça. Vai sentir mais pique para encarar as tarefas e deixar seu trabalho em dia. Pode aprender muito com uma pessoa mais velha e experiente: ouça conselhos. Bom dia para cuidar da saúde e iniciar uma dieta. Romance com uma pessoa sábia e bem-sucedida recebe bons estímulos. A dois, mostre parceria para o que der e vier.



Palpite do dia: 10, 91 e 82.

Cor do dia: laranja.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Os astros darão uma força para se reconciliar com alguém da família no início do dia: abra seu coração e deixe as mágoas para trás. Mudanças favorecidas, seja em casa ou no trabalho. Você vai contar com muita sorte e criatividade para cumprir as tarefas e conquistar o que deseja. A Lua realça seu charme e promete novidades na paquera. Se já achou seu par, cubra-o de carinho e atenção.



Palpite do dia: 20, 74 e 47.

Cor do dia: creme.





Câncer - 21/06 a 21/07





Você pode ter uma conversa importante com alguém querido bem no início do dia e esta será uma boa oportunidade de resolver pendências e fortalecer o relacionamento. No trabalho, pode retomar um antigo projeto ou se destacar com algo que aprendeu no passado. Seu coração pode balançar ao rever um ex-amor. Na vida a dois, quanto mais estabilidade melhor. Aposte em programas mais caseiros hoje.



Palpite do dia: 03, 12 e 48.

Cor do dia: vermelho.





Leão - 22/07 a 22/08





O céu incentivará você a acordar cedo e cuidar da saúde. Tudo que fizer para ter mais qualidade de vida vai valer a pena. No trabalho, terá facilidade para dialogar e negociar. Sucesso garantido em entrevistas de emprego, reuniões e vendas. Se você busca um novo amor, converse bastante para descobrir se tem mesmo afinidades com o alvo. Boa sintonia no romance. Estimule o diálogo.



Palpite do dia: 85, 31 e 58.

Cor do dia: laranja.





Virgem - 23/08 a 22/09





Você vai iniciar o dia com muito entusiasmo e confiança. Vai contar com a sorte, mas sem deixar de fazer a sua parte para conseguir o que quer. O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida está um bom estímulo para trabalhar e buscar suas metas. No amor, aventuras não vão satisfazer seu coração. Busque algo sério e estável. Se já tem, valorize a relação e a pessoa que está ao seu lado.



Palpite do dia: 23, 41 e 86.

Cor do dia: dourado.





Libra - 23/09 a 22/10





Vencer a preguiça e sair de casa pode não ser uma tarefa fácil no início do dia. Mas logo a Lua vai renovar seu entusiasmo e você vai se sentir mais confiante para encarar suas tarefas. Explore seus talentos e a diplomacia do seu signo. Se você anda insegura, aconselhe-se com alguém mais velho. Talvez queira manter um romance em segredo. A união pede privacidade: curtam seu ninho de amor.



Palpite do dia: 96, 15 e 87.

Cor do dia: verde-água.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sua criatividade está acentuada hoje. Além de ter ideias incríveis e inovadoras, você vai mostrar muita habilidade para conversar com as pessoas e defender os seus projetos. Só não revele seus planos a qualquer um: nem todos vão merecer a sua confiança. O céu alerta que pode se envolver com uma pessoa comprometida ou que esconde algum segredo. Afaste a insegurança no romance: converse!



Palpite do dia: 70, 25 e 43.

Cor do dia: vinho.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Ganhar dinheiro e se dar bem na carreira serão suas prioridades hoje. Se depender do estímulo dos astros, você vai vai usar todo seu potencial para atrair a atenção dos chefes e, quem sabe, conseguir uma promoção. Conte com o apoio dos amigos para o que precisar. Vida social agitada, com boas oportunidades na paquera. Quem já achou seu bem vai querer cumplicidade e companheirismo.



Palpite do dia: 17, 44 e 08.

Cor do dia: marrom.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Você vai sentir que tem preparo para investir em novos caminhos e abrir outros horizontes para a sua carreira. Aposte em cursos, palestras e treinamentos para se reciclar ou se aperfeiçoar na profissão. Fase promissora para assuntos de lei e justiça. Na paquera, capriche no visual e explore seu charme. Pode atrair alguém influente ou do trabalho. Romance estável: façam planos a dois.



Palpite do dia: 72, 36 e 63.

Cor do dia: vermelho.





Por: JOÃO BIDU