BBB20| Público pede saída de Ivy do programa após modelo criticar Babu

A hashtag #ForaIvy foi uma das mais compartilhadas no Twitter neste segunda (9)

© Divulgação / TV Globo

A hashtag #ForaIvy ficou em segundo lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter na tarde desta segunda-feira (9). Isso porque parte do público não gostou das críticas feitas por ela a Babu no BBB 20.





Para defender Daniel, a modelo Ivy criticou a postura de Babu. Daniel, na última semana, chamou Babu de idiota, e o participante levantou o tom de voz para ele. Para Ivy, Babu não poderia ter falado dessa forma com o ex-companheiro dela de Casa de Vidro.





Outra atitude que chateou parte dos internautas foi Ivy criticar o fato de Babu não cozinhar: "Babu quando vai para o Paredão faz greve de cozinhar, né?", disse. Felipe Prior resolveu defender o amigo. "Não, não é. É que hoje ele está pensativo. Não é nem pelo voto, porque voto ele meio que já esperava. Ele só não estava querendo fazer".





Seguidores não gostaram das atitudes. "Que ranço dessa Ivy", escreveu uma. "Foi a mesma pessoa que disse que a Thelma era 'apagadinha'. Seu nome deveria ser Ivysível", escreveu outra. "Aqui vemos a patroa dona Ivy incomodada, mas cozinhar que é bom ela não vai né?", resmungou uma outra.









NAOM-FOLHAPRESS