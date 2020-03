Governo assegura convocação de aprovados em concursos da segurança pública após interlocução de deputados

Após se reunirem com o secretário de Governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, os deputados Barbosinha (DEM-MS) e Coronel David (PSL-MS) tiveram a garantia de que o Governo do Estado vai convocar todos os remanescentes dos concursos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Agentes Penitenciários.





Segundo o próprio secretário afirmou o chamamento dos aprovados deve ocorrer até meados do segundo semestre deste ano.





“Tivemos uma reunião muito proveitosa. Avançamos em assuntos importantes para a segurança pública. Há uma boa vontade do Governo para aumentar o efetivo nas ruas e garantir mais segurança para nossa população. É um somatório de esforços que contempla a todos. Essa interlocução nossa vai continuar até que isso tudo esteja resolvido”, afirmou o deputado.

Questionado sobre a possibilidade de terem que realizar novamente o Teste de Aptidão Física e os exames de saúde, o secretário Riedel disse que o Governo do Estado vai estudar uma forma legítima de prorrogar o prazo para que nenhum candidato seja prejudicado.





Quanto ao pleito dos aprovados em concurso da Agência Penitenciária do Mato Grosso do Sul (Agepen) o Governo confirmou que vai nomear todo o restante de candidatos que já passaram pelo processo do Curso de Formação e aguardam o chamamento para atuar como agente penitenciário no Estado.

O secretário Eduardo Riedel destacou a importância da interlocução dos parlamentares. “O Barbosinha e o David têm a porta aberta e toda legitimidade para representar a categoria, dialogar com o Executivo e entender a visão do Estado. Estamos trabalhando no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito ao comprometimento com pessoal. Chamamos, no volume, o que podíamos contratar nesse período, mas o Estado tem interesse em chamar a todos e precisa aumentar seu efetivo, mas devemos fazer isso com equilíbrio, no limite da nossa realidade”, explicou Riedel.





ASSECOM