Governador convoca reunião do Fundersul para apresentar investimentos em MS

Reunião será realizada na quinta-feira (12) na sede da Assomasul, a partir das 8h

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e presidente do Conselho de Administração do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado) convocou membros do Conselho de Administração para reunião extraordinária a ser realizada nesta quinta-feira (12), na sede da Assomasul (Associação dos Municípios), a partir das 8h.





A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (10) por Azambuja, para apresentação dos investimentos em infraestrutura urbana previstos para 2020. Na última sexta-feira (6) o evento Governo Presente foi realizado com os 79 prefeitos de MS sendo repartidos R$ 4,2 bilhões destinados à infraestrutura dos municípios. Os recursos são do Fundersul e também de emendas parlamentares federais e estaduais.





Conforme a publicação, os membros foram convocados a comparecer na sala de situação da Assomasul, em Campo Grande, sendo que a 1º convocação será às 8h e, não havendo número legal de membros, às 8h15min, em segunda convocação, com qualquer número de presentes.





Além da apresentação dos investimentos em infraestrutura urbana para este ano, também serão discutidos assuntos de interesse administrativo do Conselho.









Por: Renata Volpe