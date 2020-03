ALEMS| Mês da Mulher: Assembleia tem manhã de homenagens ao protagonismo feminino

As homenageadas receberão o Troféu Celina Jallad, instituído pela Resolução 3/2011

Por proposição do presidente Paulo Corrêa (PSDB), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza na manhã desta terça-feira (10), no Plenário Deputado Júlio Maia, sessão solene para homenagear mulheres que atuam em vários segmentos da sociedade e possuem a trajetória pautada no desejo de construir um Estado melhor para se viver.





Ao todo, 24 mulheres, representando as sul-mato-grossenses, receberão o Troféu Celina Jallad, instituído pela Resolução 3/2011, em homenagem à deputada estadual e primeira mulher a fazer parte do grupo de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), falecida em 28 de fevereiro de 2011.





Durante a solenidade, haverá a apresentação do Coral da Assembleia, sob a regência da maestrina Telma Serrou Pimentel e coordenação de Marlene Figueira. E ainda a divulgação de um vídeo institucional produzido pela TV ALEMS, que agrupa várias mulheres de destaque, entre elas, Celina Jallad.

Para Cibele Aranha, a sessão solene traz alegria e motivação às mulheres “Desde 2011, Resolução da Mesa Diretora permite a realização da sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em dia e horário reservado às sessões ordinárias. Essa solenidade é uma extensão do trabalho realizado durante todo o ano pelos deputados estaduais, em busca do fortalecimento dos diretitos das mulheres. Tive a oportunidade de assistir todas as solenidades e a emoção sempre toma conta do Plenário. É sempre uma alegria ver o Parlamento Estadual celebrar o protagonismo feminino”, disse a servidora Cibele Aranha.





Homenageadas





Adriana Bellei, Amanda Cristine Balancieri Iunes, Carla Fernandes Lago Zaher, Bruna Oliveira, Dharleng Campos de Oliveira, Eliana Izabel Regasso de Souza, Elizabeth Anache, Erika Karla Barros da Costa, Eudirce Isabel dos Reis Fiorese, Fátima Pereira de Souza, Filomena Aparecida Fluminhan, Gedália Ferreira de Ávila, Geyse Castro Ortega, Giselle Marques de Araújo, Jhossina Velasquez Chacon, Lauane Andrekowisk Volpe Camargo, Liz Danielli Derzi Wasilewski de Matos Oliveira, Maria Emilia Ramalho Sulzer, Maria José Martins Maldonado, Neca Chaves Bumlai, Marilia de Brito Martins, Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo, Simone Spengler Coelho e Vanessa Moreira de Araujo serão as mulheres homenageadas.





Por: Heloíse Gimenes