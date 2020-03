Governador anuncia decreto de calamidade pública e outras ações para conter avanço do coronavírus

©CHICO RIBEIRO

Mais ações para conter o avanço do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul foram anunciadas pelo governador Reinaldo Azambuja nesta quinta-feira (19).





A principal delas é a edição de um decreto legislativo de calamidade pública que permite tomada de decisões rápidas por parte do Governo do Estado, como, por exemplo, a contratação de profissionais da saúde.





Para valer, o documento ainda precisa ser votado e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. “É a possibilidade para que possamos flexibilizar atos e termos tranquilidade nas ações, e salvar vidas”, disse.





Confira abaixo demais medidas anunciadas pelo governador.

Proibição de visitas aos presídios estaduais e às unidades educacionais de internação. “Importante porque as pessoas vão de fora aos presídios e podem acabar contaminando quem está no sistema prisional”, disse o governador. Fechamento de parques estaduais e centros esportivos, incluindo o Parque dos Poderes, para evitar a aglomeração de pessoas. Autorização de teletrabalho para o servidor público estadual. “Vão poder trabalhar de casa, sem prejudicar o serviço e sem paralisar as atividades do dia a dia, assim como já fizemos com servidores que pertencem ao grupo de risco”.

Outra medida anunciada foi a antecipação do lançamento do aplicativo MS Digital, que reúne 80 serviços disponíveis para o os cidadãos e os servidores públicos. “Em cinco dias será feito o lançamento. Ninguém precisa ir à repartição. O MS Digital terá, inicialmente, 49 dos 80 serviços em todas as áreas: saúde, educação, segurança, meio ambiente e agronegócio, entre outras”, falou.





De acordo com o secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), o programa vai facilitar a vida do cidadão ao possibilitar acesso aos serviços não presenciais.





“A medida evita a circulação de pessoas em locais públicos e, com isso, a propagação do vírus. Mesmo em tempos de crise, continuamos com nosso processo de modernização do estado, agora mais fundamental nesse ambiente que exige novos processos e novas práticas”, defendeu.





O decreto com as novas regras deve ser publicada na edição de amanhã (20) do Diário Oficial do Estado.





Coletiva online





Diante da pandemia do novo coronavírus e da frequente necessidade de utilizar a informação como ferramenta de saúde, o Governo do Estado adotou o formato de entrevistas coletivas online transmitidas pelas redes sociais para manter jornalistas e população informados sobre a situação da doença no Estado, evitando assim a propagação de fake news.





O arquivo do vídeo com a entrevista de hoje está disponível na página do Facebook









Por: Bruno Chaves