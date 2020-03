PANDEMIA| Sobe para nove o número de casos confirmados de coronavírus em MS; outros 39 suspeitos são monitorados

Número de casos confirmados subiu para nove no Estado

Número de casos confirmados de coronavírus subiu para nove em Mato Grosso do Sul, com mais dois exames resultando positivo para a Covid-19 no Estado. Os casos confirmados, que estavam concentrados em Campo Grande, chegaram até o interior, com uma paciente de Sidrolândia.





De acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira (19) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), a paciente de Sidrolândia é uma mulher de 42 anos, que retornou da Europa recentemente e foi notificado em 17 de março.





O outro caso positivo é um homem de 38 anos, de Campo Grande, que também foi notificado em 17 de março e teve contato com outra pessoa que testou positivo para a doença.





Todos os outros sete casos confirmados são de pessoas de Campo Grande, entre eles, estão a jovem Thayany Silva, de 23 anos - namorada de Ueze Zahran Stamatis, 27 anos, morador de São Paulo, o cônsul da Síria, Kabril Yousseff, o assessor da prefeitura de Campo Grande Robson Gatti e sua esposa.





Secretaria de Saúde monitora outros 39 casos suspeitos da Covid-19. Todos estes casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Laboratório Central (Lacen/MS), onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus.





Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 171 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 123 casos foram desconsiderados para Covid-19. Destes, onze foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde e 112 foram descartados após os exames darem negativo para o coronavírus.





Em todo o Brasil, foram confirmadas pelo Ministério da Saúde seis mortes por Covi-19 até a tarde de hoje. Já os casos confirmados saíram de 428 para 621 entre ontem e hoje.





Por: Glaucea Vaccari