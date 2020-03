Flagrada na rua de madrugada diz que é amiga de comandante da PM e que ‘vai ferrar com militares’

Tentou bater nos policiais e foi levada para a delegacia

Quatro foram levados para a delegacia ©ILUSTRAÇÃO Durante o toque de recolher na madrugada desta sexta-feira (27), uma mulher de 44 anos foi flagrada por policiais militares na rua Ranulfo Correa, no bairro Nhanhá, em Campo Grande. Ela tentou agredir os militares e disse ser amiga do comandante.





O flagrante aconteceu por volta da 1 hora da madrugada desta sexta (27) quando policiais haviam recebido um chamado para um motel, na Vila Progresso. Quando chegaram ao estabelecimento, a funcionária disse ter sido rendida por um homem moreno, magro e que vestia uma calça jeans e camiseta de cor cinza.





Em patrulhamento pela Vila Nhanhá, os policiais avistaram uma aglomeração de pessoas em volta de um Fiat Uno, de cor vermelha. Quando os policiais se aproximaram, os ocupantes tentaram fugir sendo dada voz de prisão de parada. Uma mulher que estava no local passou a xingar os militares de idiotas e disse ser amiga do comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar.





Ela disse ser cozinheira do militar e que iria ‘ferrar’ com os policiais, “seus policinhas de bosta, vou denunciar vocês na corregedoria, vou falar com meu amigo comandante”. Foi dada voz de prisão para ela, que reagiu e tentou agredir os militares que a contiveram.





Com outra mulher que estava no local foi encontrada uma porção de cocaína, que ela disse ter comprado na esquina, já que seria usuária. As duas mulheres e mais dois homens foram levados para a delegacia.





