EUA se tornam o país com mais casos confirmados de coronavírus no mundo

O presidente Donald Trump disse que o aumento das confirmações no país se deveu à ampliação dos exames para os pacientes norte-americanos.

O presidente Donald Trump fala sobre o coronavírus na Casa Branca nesta quinta-feira (26), dia em que o país ultrapassou a China no total de casos de Covid-19 ©Alex Brandon/AP

Com mais de 82 mil casos, os Estados Unidos se tornaram nesta quinta-feira (26) o país com mais casos confirmados de Covid-19 no mundo, superando a Itália e a China.