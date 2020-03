EMPREGOS| Funtrab oferece nesta terça-feira vagas

A Funtrab/MS (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece nesta terça-feira (3) 148 vagas de emprego em Campo Grande. A agência de emprego fica na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h30. As vagas são rotativas e pode ser preenchidas a qualquer momento. Ha oportunidades também para candidatos com deficiência.





As oportunidades são para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, alinhador de direção, almoxarife, arte-finalista, assistente de vendas, atendente de lojas, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar financeiro, auxiliar mecânico de ar condicionado, auxiliar técnico de refrigeração, borracheiro, capineiro, carreteiro, caseiro, chapista de lanchonetes, chefe de cozinha, churrasqueiro, classificador de madeira e comprador.









Por: Viviane Oliveira