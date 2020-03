BATAGUASSU| Prefeitura e Agehab realizam palestra sobre Programa Habitacional Financiado com Subsídio (FGTS)

Palestra será nesta quarta-feira, dia 4 de março, às 18h30 (horário de Brasília), na Câmara de Vereadores

Para sanar possíveis dúvidas a respeito do Programa Habitacional Financiado com Subsídio (FGTS), a Prefeitura de Bataguassu em parceria com a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) promove nesta quarta-feira, dia 4 de março, às 18h30 (horário de Brasília), na Câmara de Vereadores, uma palestra sobre o tema.





A medida, de acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Regina Duarte de Barros Dovale, tem como objetivo apresentar mais detalhes sobre o programa, que está com inscrições abertas e que é direcionado para famílias com renda mensal entre R$ 1.300,00 a R$ 4.685,00 através de financiamento. “Será uma grande oportunidade das famílias bataguassuenses interessadas saberem mais a respeito do programa”, explica.





O Programa Habitacional Financiado com Subsídio (FGTS), parceira entre Governo do Estado com municípios e Governo Federal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, incorpora subsídio estadual ao subsídio federal no financiamento com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ampliando e facilitando o acesso de famílias à casa própria.





A pessoa que pretende adquirir um imóvel, deve ter a capacidade de pagamento, não possuir nenhuma restrição nos órgãos de proteção ao crédito e não ser proprietário de qualquer outro imóvel (requisitos).





Para se inscrever, é preciso comparecer no Núcleo Municipal de Habitação localizado na rua Odorilho Ferreira, 346 centro (esquina com Laboratório Nakata), munido dos seguintes documentos pessoais: certidão de nascimento, RG, CPF, título de eleitor, comprovante de rendimento (CTPS e Holerite); CID – caso você ou dependente da família possua deficiência e/ou doenças crônicas incapacitantes ao trabalho (declaração/atestado cedido pelo médico); comprovante de residência atualizado; certidão de nascimento dos filhos. Caso seja casado, é necessário apresentar os documentos do cônjuge (RG e CPF).





É possível ainda realizar as inscrições diretamente pelo endereço eletrônico da Agehab através deste link





Em Bataguassu, serão construídas 64 unidades habitacionais com 44 metros quadrados cada (com laje) no bairro Jardim São Pedro.





Serviço





Mais informações sobre o programa podem ser obtidas no Núcleo Municipal de Habitação localizado na rua Odorilho Ferreira, 346, centro (esquina com Laboratório Nakata). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas (horário de Brasília).





ASSECOM