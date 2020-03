EMPREGOS| Funtrab oferece 169 vagas nesta quarta-feira (4)

A semana começou com 123 vagas disponíveis na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), ontem foram oferecidas 148 vagas de emprego por empresas de Campo Grande pela agência e nesta quarta-feira (4), o número subiu para 169.





São oportunidades para balconista, auxiliar de estoque, churrasqueiro, borracheiro, caseiro, gerente de restaurantes e outras.





Serviço





Os interessados em se cadastrar na Funtrab da Capital devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.





A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Há cargos reservados para pessoas com deficiência.









Por: Anahi Zurutuza