Domingo será nublado na Capital e pode chover na tarde em parte do Estado

Domingo de quarentena tem tempo parcialmente nublado com temperaturas amenas em Campo Grande

Hoje a Capital amanheceu com tempo nublado e temperatura amena, mas com o sol dando as caras timidamente. O silêncio paira sobre a cidade que ontem viveu sua primeira noite de toque de recolher com 19 casos confirmados de coronavírus.





Hoje o tempo deve ficar de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada, Máxima de 29º C e mínima de 22 graus em Campo Grande.





Mesmo com o temor da doenças algumas pessoas andavam hoje cedo pela por algumas avenidas da Capital, fazendo a caminhada matinal.





No Estado tempo nublado e ainda ocorrem pancadas de chuva no norte , por conta do canal de umidade proveniente da Amazônia. Nas demais áreas o sol aparece entre poucas nuvens. Nos próximos dias, as temperaturas da manhã sofrem um ligeiro declínio e as da tarde uma ligeira elevação, por conta da pouca nebulosidade e baixa umidade. A temperatura prevista é de 34° e a mínima de 19°C com umidade em alta.





Por Rosana Siqueira