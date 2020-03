CAPITAL| Primeira noite do toque de recolher tem bar aberto e "social" de moradores

Guarda Municipal percorreu bairros para fiscalizar cumprimento da medida

No primeiro dia de toque de recolher em Campo Grande, a Guarda Municipal flagrou conveniências abertas e até “social” de moradores na calçada de casa, contrariando determinação da Prefeitura que intensificou ações de combate ao coronavírus. Agora, fica proibido sair de casa das 22h às 5h, até o dia 5 de abril.





Com alerta em caixa de som, guardas municipais percorreram todas as regiões da cidade para fiscalizar o cumprimento da medida. “Por conta do enfrentamento ao coronavírus, fica determinado toque de recolher”, dizia informativo repassado em alto-falante aos moradores.





Logo no início da operação, cerca de 15 pessoas foram abordadas em uma calçada na Rua Marquês de Lavradio, no Bairro Tiradentes. O grupo consumia bebida alcoólica e ouvia som em frente a uma casa. Apesar de apresentar resistência no início, todos entraram no imóvel depois de orientação dada pelos agentes.

“No primeiro momento vamos fazer orientação sonora e visual, com o giroflex, informando sobre o toque de recolher e procedimentos. Caso haja desobediência faremos o auto de infração e notificamos o estabelecimento irregular”, explica o comandante da Guarda Municipal, Alexandre Pedroso.

Minutos depois, dois homens foram flagrados bebendo em frente a uma conveniência que estava aberta, também na Rua Marquês de Lavradio. O proprietário disse que fazia fechamento de caixa e fechou as portas após ser informado sobre a determinação. Os dois clientes também saíram do local.





No Bairro Maria Aparecida Pedrossian, outra conveniência foi encontrada aberta e no local, cinco jovens consumiam bebida alcoólica. O mesmo procedimento foi adotado no estabelecimento e todo mundo teve de retornar para casa.





No período de toque de recolher, o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais estão proibidos, até mesmo os de setor de alimentação,. O mesmo vale para qualquer tipo de aglomeração espontânea.





A permanência na rua é autorizada apenas durante deslocamentos, como é o caso de trabalhadores indo ou voltando do serviço. Já em situações em que a presença na rua não tenha justificativa e haja recusa de retorno para casa, a pessoa pode ser presa.

A Guarda Municipal também fiscalizou o principal corredor gastronômicos da cidade. Na Avenida Bom Pastor, todos deram exemplo e mantiveram as portas fechadas durante horário determinado pela Prefeitura.





Com várias equipes da Guarda na rua, a operação percorreu todas as regiões da cidade e os pontos de atenção foram locais de comércio. “Vamos percorrer todos os comércios onde sabemos que o funcionamento vai até após às 22 horas”, explica o comandante Alexandre Pedroso. Segundo ele, as ações devem continuar nos próximos dias.

Por Clayton Neves e Kísie Ainoã