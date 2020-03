Deputado Coronel David ganha na justiça direito de sair do PSL e seguir com Bolsonaro

Por unanimidade, TRE-MS é favorável à saída de Coronel David do PSL

“Aliviado”, assim o deputado estadual Coronel David se sentiu após ter o aval da Justiça Eleitoral para deixar o PSL, partido que ele estruturou em Mato Grosso do Sul e que hoje (30) o TRE-MS deu sentença favorável para sua saída. O pedido de Coronel David para justa causa foi aceito de forma unânime.





David, que sempre foi apoiador de primeira hora do Presidente Jair Bolsonaro - que também deixou o partido, entrou com o processo na justiça após sofrer perseguições e até mesmo ofensas públicas, além de ser acusado de ser “muito bolsonarista”.





“Foi tudo público, nunca escondi que a situação não era confortável e busquei o que era correto e deixei para Justiça resolver”, afirmou o parlamentar.





Apesar de já ter convite de outras siglas, o deputado espera agora para conversar, mesmo que pelo telefone, com o presidente Jair Bolsonaro. “O momento é de apoiar o presidente nessa crise e continuar as ações pelos cidadãos e cidadãs de Mato Grosso do Sul”, finalizou.





ASSECOM