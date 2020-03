Deputado Cel David conta com resultado positivo da Aneel para que empresas não cortem energia durante crise

O deputado oficializou ao Diretor da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) André Pepitone para que não realizem nenhuma suspensão do fornecimento durante o prazo mínimo de 90 dias.

O deputado estadual Coronel David aguarda com expectativa positiva o resultado do pedido ao Planalto e a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para suspensão do corte de energia por inadimplência durante a crise que está acontecendo. Uma posição sobre essa situação deve ocorrer nesta terça-feira (24).





“Estou acompanhando cada passo das conversas e negociações para esta ação que é importante para a população mais carente. Os trabalhadores estão receosos, ninguém vive sem energia elétrica em casa”, afirmou o parlamentar sobre o pedido que foi feito.





O deputado oficializou ao Diretor da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) André Pepitone para que não realizem nenhuma suspensão do fornecimento durante o prazo mínimo de 90 dias. Além disso ele também conversou com a equipe do presidente Jair Bolsonaro para que o assunto fosse tratado com urgência. “Esperamos um posicionamento positivo entre amanhã ou no decorrer da semana, já que são muitos assuntos a serem tratados em uma situação inesperada”, lembrou.





ASSECOM