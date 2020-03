Aquidauana registra 1ª suspeita de coronavírus e MS continua com 21 casos confirmados

Além de Aquidauana, Anastácio tem dois casos em investigação

Mato Grosso do Sul tem uma boa notícia sobre os casos de coronavírus: não houve nenhum novo caso confirmado nas últimas 24 horas. Entretanto, Aquidauana registrou seu primeiro caso suspeito da doença.





Segundo a Secretaria de Saúde de Aquidauana, o paciente é um homem de 30 anos que está isolamento domiciliar e sendo monitorado pela equipe de saúde da ESF e da vigilância epidemiológica municipal. "Consta que o paciente estava trabalhando em Ponta Porã, não tem doenças crônicas e sentiu os sintomas na semana passada, buscou atendimento de saúde e foi indicado que imediatamente o paciente fique em isolamento até sair o resultado do exame do Covid-19", informou a secretaria.





O boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) é divulgado todos os dias e o que aumentou foram o número de casos suspeitos e de notificações. Do domingo (22), eram 50 casos sob suspeita e nesta segunda-feira (23) são 70 casos.





O número de notificações aumento de 272 para 300 em MS. A maioria dos infectados continua sendo em Campo Grande, com 19 casos confirmados. Sidrolândia mantém um caso de uma paciente que retornou da Europa e Ponta Porã confirmou um caso de uma moradora que viajou recentemente para a Itália, epicentro da doença no continente europeu.





O boletim as cidades que possuem casos suspeitos. Campo Grande registra 48 casos suspeitos do novo coronavírus. Além de Aquidauana, Bandeirantes, Iguatemi, Jardim, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo e Rio Brilhante também possuem um caso suspeito. As cidades de Anastácio, Corumbá, Dourados, Naviraí, São Gabriel do Oeste e Sete Quedas possuem dois casos suspeitos cada.





Fonte: O Pantaneiro