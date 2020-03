Deputado Barbosinha propõe medidas para TJ manter atendimento a advogados de MS

O deputado Barbosinha (DEM-MS) apresentou uma indicação na sessão desta terça-feira (17) visando garantir a manutenção dos serviços prestados à advocacia Sul-mato-grossense. A proposta seria aplicada durante este período em que medidas estão sendo adotadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para prevenção ao coronavírus e as que ainda podem ser divulgadas futuramente pelo judiciário.





Se forem adotadas medidas para os casos de limitações dos advogados de irem pessoalmente ao fórum e demais prédios do Tribunal de Justiça, o parlamentar propõe que seja disponibilizado à advocacia outros canais de atendimento. Que eles possam ser feitos por telefone ou outros meios digitais de mensagens.





Caso o TJ-MS entenda pelo isolamento domiciliar dos seus servidores com serviços prestados através de home-office (modalidade de trabalho que o servidor fica em sua residência), Barbosinha pede que sejam disponibilizados números de telefones celulares por vara do Tribunal, no sentido de que os advogados possam encaminhar e cobrar suas demandas profissionais, tanto os requerimentos aos cartórios como a assessoria e ao próprio magistrado.





“Sabemos que os órgãos públicos estão editando normas que visam impedir o acesso das pessoas aos prédios públicos, como medida de prevenção e combate ao coronavírus, o que é extremamente salutar, tendo em vista que a doença é transmitida pelo contato pessoal. Então solicitamos que sejam adotadas também, medidas para evitar que os advogados sejam prejudicados durante a vigência dessas normas de prevenção e controle de epidemias”, esclarece o deputado.





Na opinião do deputado o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul é notoriamente reconhecido pela sua eficiência e vanguarda no processo on-line, o que representa um avanço na vida profissional dos advogados do Estado. “Ao longo dos anos tivemos a migração para um excelente modelo digital, mesmo assim nossos advogados continuam indo pessoalmente aos fóruns e em outros departamentos do Poder Judiciário, uma vez que essa interação é indispensável para o bom andamento processual. Não é comum as varas da Justiça Estadual atenderem os advogados por telefone e outros meios de comunicação digital, por isso ainda se faz necessária uma indicação como esta, em tempos que estamos adotando essas medidas de prevenção ao coronavírus, esse inimigo invisível”, detalha.





ASSECOM