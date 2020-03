CAPITAL| Vereador Carlão fala em união de esforços contra a proliferação do Coronavírus

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande, afirmou durante a sessão ordinária desta terça-feira (17), a necessidade da união de esforços de toda população campo-grandense e das autoridades públicas na luta contra a propagação do Coronavírus (COVID-19). O parlamentar elogiou as medidas emergenciais da Casa de Leis suspendendo a realização de audiências públicas e sessões solenes, assim como eventos externos, de modo a evitar a aglomeração de pessoas. Além da realização das sessões ordinárias sem a presença do público.





"A prevenção é sempre o melhor remédio! A Câmara está tomando essas medidas para que possamos contribuir na luta contra esse novo vírus que está assustando o mundo todo. Não é momento para pânico ou histeria, mas todas as ações preventivas ajudam para evitarmos o contágio. Não podemos sobrecarregar nosso sistema de saúde e se afrouxarmos agora na prevenção, podemos sofrer depois. Estaremos aqui, trabalhando, mas evitando aglomeração de pessoas e o contato intenso. O grupo de risco que são os idosos e pessoas com doenças crônicas merecem nosso esforço para evitarmos a proliferação do Corona Vírus. Estamos pesando no bem da população em geral e nos funcionários da Casa, por isso essas restrições são tão necessárias".





Carlão também falou sobre o combate a pessoas que tentam tirar vantagens nesse momento de crise.





“Gente tentando vender o álcool gel mais caro, máscaras com preço exorbitante. Esse tipo de posicionamento precisa ser combatido. O momento é de união de esforços. Não podemos permitir abusos e espertalhões. Vamos cobrar incentivos fiscais para que não ocorram muitos prejuízos. Outra preocupação é a sobrecarga do sistema público de saúde”, disse.





O trabalho dos vereadores em Plenário poderá ser acompanhado ao vivo pelo Facebook da Casa de Leis , onde as sessões são transmitidas em tempo real, permitindo a interação da população para enviar perguntas, sugestões e reivindicações.





Por: Janaína Gaspar