Covid-19: Emendas do deputado Neno Razuk destinam R$1,2 mi para a saúde

Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), um total de 17 municípios do Estado deve receber recursos referentes às emendas parlamentares apresentadas pelo deputado estadual Neno Razuk. Os valores somam R$1.210.000 de recursos fundo a fundo e deverão ser aplicados na área da saúde, com foco nas ações de combate ao novo coronavírus (Covid-19).





Devem receber parte dos recursos os municípios de Dourados, Caarapó, Paranhos, Amambai, Miranda, Naviraí, Tacuru, Ponta Porã, Laguna Carapã, Douradina, Sidrolândia, Terenos, Bela Vista, Bodoquena, Jaraguari, Coxim e Nioaque. A informação é de que os valores serão liberados na semana que vem como medida emergencial.





Para Neno Razuk, a parceria entre o Executivo e o Legislativo está cada vez mais fortificada e “neste momento é importante que estejamos mais unidos e sensíveis para podermos contribuir com as ações e estratégias que visem conter o avanço da Covid-19”, disse.





Ações – Neno Razuk participou esta semana de reunião com o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, ocasião em que foram discutidas ações emergenciais de enfrentamento à pandemia. Ele também integra a comissão instituída pela Assembleia Legislativa para acompanhar a situação fiscal, orçamentária e financeira durante a calamidade pública, instaurada em Mato Grosso do Sul por conta da ocorrência do novo Coronavirus (Covid-19).





