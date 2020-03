CAPITAL| Vereador Carlão enaltece trabalho da Câmara e Executivo durante Pandemia e vota favorável a PL’s de valorização a servidores da saúde

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal, participou regularmente da sessão ordinária da Casa de Leis desta quinta-feira (26). Carlão destacou que mesmo em época de Pandemia do Coronavírus a Casa do Povo tem trabalhado buscando contribuir com as medidas necessárias para assegurar o bem estar de todos os campo-grandenses. Ele ressaltou o trabalho da Mesa Diretora e de todos os vereadores e do Executivo Municipal que tem trabalhado para votar importantes projetos de valorização aos servidores da saúde e demais medidas necessárias neste período.





“Estamos trabalhando com medidas de segurança para resguardar a saúde dos funcionários da Casa e da população. Hoje sem mesas e com distanciamento entre as cadeiras dos vereadores, sem público, seguindo recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde). Neste momento difícil de Pandemia, estamos aqui para votar quatro projetos. Especialmente projeto do Executivo valorizando servidores públicos”, disse Carlão.





Aprovados - Em regime de urgência, foram aprovados os projetos de lei complementar 674/20, 676/20 e 677/20, que dispõe, respectivamente, sobre a organização da carreira dos profissionais de Enfermagem, dos profissionais de Medicina e Odontologia, e dos integrantes da carreira de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Campo Grande. Os projetos são de autoria do Executivo Municipal.





“Estamos aqui para servirmos a população e reconhecermos o trabalho dos servidores da saúde que dedicam suas vidas para salvar outras vidas. Parabenizo ao prefeito Marquinhos Trad que está fazendo o que muitos não fizeram”, disse Carlão.





Já em segunda discussão e votação, foi aprovado o Projeto de Lei n. 9.453/19, de autoria do vereador Gilmar da Cruz, que cria o Programa Integrado de Saúde Escolar no município de Campo Grande.





Prevenção - Para evitar a disseminação dos casos de coronavírus, a Casa de Leis adotou algumas medidas restritivas, mantendo apenas as sessões ordinárias, fechadas ao público. Elas, no entanto, continuam sendo transmitidas pelo - Para evitar a disseminação dos casos de coronavírus, a Casa de Leis adotou algumas medidas restritivas, mantendo apenas as sessões ordinárias, fechadas ao público. Elas, no entanto, continuam sendo transmitidas pelo Facebook da Casa de Leis









Por: Janaina Gaspar