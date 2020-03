CIÊNCIA| Estudo mostra que novo coronavírus não foi criado em laboratório

Vírus é resultado de seleção natural, indica pesquisa feita por cientistas de três países

Coronavírus: vírus tem origem na seleção natural Se você acredita em teorias da conspiração, pode ficar aliviado. O novo coronavírus não foi criado em laboratório. Segundo um estudo científico feito por pesquisadores de universidades dos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, e publicado na revista Nature Medicine , o vírus é resultado de evolução natural, sem engenharia humana.





A eficácia do vírus ao se ligar a células do corpo humano sugere que ele é resultado de seleção natural, segundo os pesquisadores.





“Ao comparar os dados disponíveis de sequenciamento de genoma das cadeias do vírus, podemos determinar com firmeza que o SARS-CoV-2 [como é chamado o novo coronavírus] foi originado a partir de processos naturais”, disse, em nota, Kristian Andersen, professor associado de imunologia e microbiologia do Scripps Research, centro americano de pesquisa médica sem fins lucrativos.





De acordo com a pesquisa, a estrutura molecular do novo coronavírus não seria algo feito em laboratório porque ela é muito diferente daquela vista em outras doenças do mesmo grupo. No entanto, ela tem semelhanças com vírus conhecidos que afetam morcegos e pangolins, que não seriam usados na engenharia genética.





Uma das possibilidades consideradas pela comunidade científica global é de que o novo coronavírus tenha evoluído em alguma espécie de animal (ainda não se sabe ao certo qual seria) e, então, ter feito a transição para o organismo humano.





Uma das teorias (inverídicas) de conspiração sobre o novo coronavírus era de que o vírus havia escapado de um laboratório de armas biológicas na China. Agora, a ciência mostra que, definitivamente, o coronavírus não é nada além de uma mutação, inerente aos vírus.





Fonte: EXAME Por: Lucas Agrela