CAPITAL| Prefeito decreta emergência e recomenda fechamento de shoppings e academias [VÍDEO]

Marquinhos fez nova transmissão em suas redes sociais

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) acaba de decretar situação de emergência no município de Campo Grande, em virtude da pandemia do novo coronavírus COVID-19. A medida foi anunciada por meio de transmissão ao vivo pelas redes sociais, após 7 casos confirmados na cidade e outras duas dezenas sendo investigados.





O decreto n.º 14.195 de 2020 traz determinações do prefeito para as ações de saúde pública, além de recomendações para o setor privado onde ocorrem aglomerações de pessoas. O anúncio foi feito ao lado do Procurador-Geral do município, Alexandre Ávalo. “A declaração de emergência aliada ao pedido de declaração de calamidade dão respaldo para que as medidas d e caráter humanitário sejam tomadas”, informou o procurador.





Sobre os questionamentos relacionados a renúncia de receitas, o prefeito voltou a dizer que a preocupação é com a saúde. “Não tem sido com encargos”, informou, assegurando que nenhum contribuinte será prejudicado por atraso.





Marquinhos ressaltou ainda que, no início da pandemia, não se apostava no fechamento de pontos turísticos mundiais importantes, como a Torre Eifel. Segundo ele, caso mais adianta seja comprovado que houve excesso, a preferência da gestão é agir ‘com excesso do que pecar pela omissão’..





Fechamentos





Na transmissão, o prefeito recomendou o fechamento de todas as academias da cidade, assim como dos shoppings centers, parques e praças. “Nós estamos determinando para que todos os empresários de bares, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que restrinjam a capacidade de lotação de até 30%”, afirmou Marquinhos.





Ele detalhou que, a princípio, a medida vai se tratar de recomendação, porém haverá fiscais para medidas preventivas no interior dos estabelecimentos. “A prevenção, a cautela, a prudência determinam o fechamento. Como nós não temos essa competência ainda absoluta, mas podemos ter sim, caso sejam desrespeitadas inúmeras dessas cláusulas, nós vamos fechar totalmente esses estabelecimentos”, adiantou.





Confira a íntegra transmissão:





Por: Danúbia Burema e Mayara Bueno