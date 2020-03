Alcolumbre contraiu coronavírus, informa assessoria

Segundo a assessoria, primeiro exame do senador deu resultado negativo, mas novo teste feito nesta terça (17) deu positivo.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre — Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado A assessoria de imprensa do Senado informou nesta quarta-feira (18) que o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), contraiu o novo coronavírus.





De acordo com a assessoria, o primeiro teste ao qual ele foi submetido deu negativo, mas, na noite desta terça (17), o presidente do Senado fez um novo exame, que deu resultado positivo.





"Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, e segue em isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo de conduta do Ministério da Saúde e a OMS", acrescentou a assessoria do parlamentar.





Leia a íntegra da nota:





Nota à imprensa





Depois de o primeiro exame dar negativo, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, refez o exame na noite de ontem (17) e, nesta quarta-feira (18), atestou positivo para Covid-19.





Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, e segue em isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo de conduta do Ministério da Saúde e a OMS.





Por Gustavo Garcia e Filipe Matoso, G1 — Brasília